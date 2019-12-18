灣區兩華裔被控投資移民簽證欺詐罪名成立（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦法庭裁定，兩名華裔被控EB-5投資移民簽證欺詐罪名成立。

兩名被告分別是52歲Palo Alto居民Jennifer Yang，以及她的合夥人、56歲拉斯維加斯居民Daniel Wu。

法庭文件指出，Yang持有哥倫比亞特區律師執照，並以法律專家的身份，協助有意申請EB-5投資移民簽證的人士。

在2007至2016年，Yang與Wu至少幫助7名外國投資者申請EB-5簽證，並承認收取400萬美元做一項商業投資。

法庭文件還指，被告並沒有用這筆投資創造就業，反而佔為己用，同時製造及提交虛假僱員資料，為客戶騙取綠卡身分。

經過5週的審訊，法庭裁定Yang和Wu串謀實施簽證詐騙、郵件詐騙、嚴重身分盜竊等多項罪名成立，目前等候判刑，兩人最高刑罰分別是監禁超過40年，並罰款100萬元。

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