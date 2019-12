灣區兩華裔被控投資移民簽證欺詐罪名成立（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦法庭裁定,兩名華裔被控EB-5投資移民簽證欺詐罪名成立。

兩名被告分別是52歲Palo Alto居民Jennifer Yang,以及她的合夥人、56歲拉斯維加斯居民Daniel Wu。

法庭文件指出,Yang持有哥倫比亞特區律師執照,並以法律專家的身份,協助有意申請EB-5投資移民簽證的人士。

在2007至2016年,Yang與Wu至少幫助7名外國投資者申請EB-5簽證,並承認收取400萬美元做一項商業投資。

法庭文件還指,被告並沒有用這筆投資創造就業,反而佔為己用,同時製造及提交虛假僱員資料,為客戶騙取綠卡身分。

經過5週的審訊,法庭裁定Yang和Wu串謀實施簽證詐騙、郵件詐騙、嚴重身分盜竊等多項罪名成立,目前等候判刑,兩人最高刑罰分別是監禁超過40年,並罰款100萬元。

