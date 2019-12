投保加州延長登記時間 週五前登記仍可明年元旦受保

【KTSF 黃恩光報導】

加州健保交易平台投保加州(Covered California)延長登記時間,大家如果本週五或之前完成登記購買醫療保險,依然來得及明年1月1號開始使用新的健保計劃。

投保加州指出,由於反應踴躍,許多人登記參加購買健保計劃,所以投保加州決定將原本12月15號的截止日期,推遲至20號本週五,大家如果想健保計劃1月1號起生效,必須及時完成登記手續。

如果錯過12月20號截止日期,仍然有機會,因為投保加州設立最後登記日期,如果明年1月31號之前完成登記,健保計劃將於2月1號起生效。

加州規定明年開始,所有人都需要有醫療保險,否則申報2020年稅表時,可能需要繳交罰款。

不過州府也新設立財政援助,為中等收入家庭提供購買健保的津貼,詳情可上網查詢,投保加州網址是:http://www.CoveredCA.com。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。