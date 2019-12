蔣經國日記影印副本明年2月可在胡佛研究所閱覽（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

爭議多年並引發訴訟的兩蔣日記有最新發展,史丹福大學胡佛研究所的胡佛檔案館,週二正式宣布在取得涉及各方的共識之後,將在明年2月開放蔣經國日記影印副本,供外界閱覽,而兩蔣日記的影印副本也得以永久保存在該檔案館。

這份蔣經國日記的原本週二首度對外亮相,1957年7月13號,蔣經國在日記裡寫下出席軍事會談的紀錄,包括對西藏空投計畫的講話,字跡流暢清晰。

從2004年起保存兩蔣日記的胡佛檔案館週二正式宣布,在蔣家遺屬以及台灣國史館等涉及各方的共識下,將公開蔣經國日記副本,讓外界查閱。

胡佛研究所副所長兼檔案館館長魏肯(Eric Wakin)說:”我認為對於學者及任何有興趣看看蔣經國數十年來親筆自敘的人來說,這將轉化為對於現代台灣歷史的了解。”

週二胡佛召開研討會,探討蔣經國日記,也公開部份日記副本,最受矚目的就是1979年美國與中華民國斷交事件,蔣經國在1978年12月30號的日記裡,也記錄了美國駐華大使深夜進入官邸,在斷交前夕通知他的細節。

在盛大的研討會上,蔣家沒有人出席,胡佛研究所曾邀請蔣經國長女蔣友梅以及蔣孝嚴出席,不過兩人都婉拒參加。

代表台灣官方出席的駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟引用遠見雜誌,對於台灣企業CEO的調查,推崇蔣經國在經濟上的貢獻。

駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟說:”幾乎有八成受訪的台灣CEO,視蔣經國為最讓人懷念的總統,也是對於台灣發展最有貢獻的總統。”

也有昔日曾與蔣經國互動的人士分享他對蔣經國的印象。

曾與蔣經國見面的黃偉順說:”經國先生召見過我們,我對他印象是,他是一個和諧可親的,尤其對青年們,對青年他都很提拔,他為人非常的和諧而且親民,所以在當時我們年輕人的印象裏面,他是非常得到民心的。”

由於胡佛檔案館正處於閉館的狀態,因此觀眾朋友要看到蔣經國日記,最早要等到明年的2月3日,檔案館重開的第一天之後,才有可能見到了。

目前關於兩蔣日記的所有權問題,在美國聯邦法庭以及台灣法院都各有一起訴訟,也都尚未做出裁決,在美國的訴訟涉及胡佛研究所,還有代表蔣方智怡等8人在內的台灣國史館,以及蔣友梅和蔣孝嚴四方。

在台灣的訴訟則是台灣國史館、蔣友梅和蔣孝嚴三方。

各方達成的共識就是,兩蔣日記暫時仍由胡佛研究所保存,直到訴訟結果出爐,再由勝訴方自己商議,不過日記的影印副本就會留存在胡佛檔案館供人查閱。

魏肯說:”我們很榮幸可以安置它們,保存它們並照顧它們,我們也很感恩,蔣家和台灣國史館達成共識,儘管仍有訴訟,但很重要的是讓學者們可以閱讀這些材料,我們很高興可以做到。”

前來出席活動的台灣國史館方面,則希望未來訴訟落幕,可以將日記送回國史館珍藏。

台灣國史館館長陳儀深說:”台灣有個法律就是,總統副總統文物管理條例,把日記是列入總統、副總統文物的,所以應該回歸國史館來管,那蔣方智怡女士他們其實也在2014年有過表達,說願意由國史館來管,就是原件的部分,可是以後我們胡佛檔案館這邊,還是可以保留副本。”

因此,無論訴訟結果如何,副本將永遠保存在胡佛檔案館。

