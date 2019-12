舊金山住宅爆竊案頻生 警方舉行華裔社區會議談治安（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山全市近日增加了爆竊案,有華裔居民邀請警方週一舉行社區會議,討論如何改善治安。

Ingleside分區警局的黃達中警員表示,雖然訪谷區的爆竊案比較少,不過全市整體都有上升趨勢。

黃達中說:”匪徒有時會巡,有人不關車房門,或者在門口放置爬梯,甚至有人家中做工程,就貼”工程進行中”牌,他們見到多數知道裡面有貴重工具,就會借機爆竊入屋。”

他又建議居民安裝閉路電視監控鏡頭,設立鄰里守望組織,以及留意有無車窗塗黑的可疑車輛出沒。

舊金山防罪組織的朱瑞良指出,很多疑犯都覺得華裔家中有錢,所以呼籲大家不要在家中存放大量現金,在家中開電視機或發出聲音,讓人知道有人在家,減少被入屋爆竊的機會,另外提醒大家盡量不要將有華人特徵的飾物掛在門外。

朱瑞良說:”節日農曆新年期間,好多時華人會貼揮春,對聯等飾物掛在門外,提醒大家不要這樣做,因為匪徒會留意到這是華人家,估你家有錢,尤其新年包利是有現金,就會入屋。:

今次會議都有談及電話詐騙案,呼籲大家不要接來歷不明的電話,以及不要輕易向陌生人透露個人資料,如果想查詢如何阻截垃圾來電,可以在本星期三早上10時至中午期間,來到Raymond Ave 66號社區中心,找黃達中警員幫忙。

另外警方提醒大家,遇緊急情況打911報警,如果不懂英語,只需要通話時講一聲”CHINESE”,接線員就會尋找識講中文的警員接聽,非緊急打(415) 553-0123。

