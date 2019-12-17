舊金山住宅爆竊案頻生 警方舉行華裔社區會議談治安（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山全市近日增加了爆竊案，有華裔居民邀請警方週一舉行社區會議，討論如何改善治安。

Ingleside分區警局的黃達中警員表示，雖然訪谷區的爆竊案比較少，不過全市整體都有上升趨勢。

黃達中說：”匪徒有時會巡，有人不關車房門，或者在門口放置爬梯，甚至有人家中做工程，就貼”工程進行中”牌，他們見到多數知道裡面有貴重工具，就會借機爆竊入屋。”

他又建議居民安裝閉路電視監控鏡頭，設立鄰里守望組織，以及留意有無車窗塗黑的可疑車輛出沒。

舊金山防罪組織的朱瑞良指出，很多疑犯都覺得華裔家中有錢，所以呼籲大家不要在家中存放大量現金，在家中開電視機或發出聲音，讓人知道有人在家，減少被入屋爆竊的機會，另外提醒大家盡量不要將有華人特徵的飾物掛在門外。

朱瑞良說：”節日農曆新年期間，好多時華人會貼揮春，對聯等飾物掛在門外，提醒大家不要這樣做，因為匪徒會留意到這是華人家，估你家有錢，尤其新年包利是有現金，就會入屋。:

今次會議都有談及電話詐騙案，呼籲大家不要接來歷不明的電話，以及不要輕易向陌生人透露個人資料，如果想查詢如何阻截垃圾來電，可以在本星期三早上10時至中午期間，來到Raymond Ave 66號社區中心，找黃達中警員幫忙。

另外警方提醒大家，遇緊急情況打911報警，如果不懂英語，只需要通話時講一聲”CHINESE”，接線員就會尋找識講中文的警員接聽，非緊急打(415) 553-0123。

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