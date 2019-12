【KTSF】

進入假日季節,包裹送貨進入高峰,美國郵政(USPS)舊金山郵件處理分發中心今年採用新的技術,加快節日購物包裹送貨。

USPS今年採用了一個全新大型機械人分類系統(Universal Sorting System),加快郵件分類,在處理郵件包裹的運輸帶上安裝鏡頭,以讀取包裹上的標籤。

機械人讀取標籤後,就會快速地將包裹分類好。

USPS表示,過去需要10個人每小時分類200個包裹,現在有了機械人幫忙,每小時可以處理2,200個。

美國郵政同時表示,暫時不會讓機械人取代員工。

想要將聖誕禮物在聖誕節前送到親友手中,週二是Amazon標準送貨服務的截止日期,週四則是UPS 3天送貨服務的截止日,週五就是FedEx和UPS的兩日送貨的截止日。

