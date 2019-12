舊金山加大報告指吸電子煙會大大增加患肺病機率（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山加州大學(UCSF)週一發表的研究報告指出,使用電子煙會大大增加人患上肺病的危險,而吸電子煙以及香煙的人士,患肺病的風險加倍。

UCSF週一在《美國預防醫學叢刊》發表的報告,是第一份長期追縱吸電子煙和香煙人士的研究,由一個人從沒有肺病紀錄開始,研究他們3年期間的吸煙習慣。

研究人員分析的數據,追蹤32,000名美國成年人在2013年至2016年之間,使用電子煙和煙草產品的習慣,以及他們有沒有患上肺病。

調查結果顯示,吸電子煙大大增加人患肺病的機會,包括哮喘、支氣管炎、氣腫和慢性阻塞性肺病。

研究也發現,大多數吸電子煙的人也吸香煙,由本來抽煙而完全轉用電子煙戒煙的人士不到百分之一。

研究發現,吸電子煙的人,患慢性肺病的機會增加1.3倍,抽香煙的人患慢性肺病的機會增加2.6倍,而同時吸食電子煙和香煙的人,患慢性肺病的機會增加超過3倍。

今年在美國各地出現許多因為吸食電子煙引發的急性肺病,醫學界仍在找尋原因,而UCSF週一發表的報告,主要針對吸電子煙與香煙導致慢性肺病的因果關係,與吸電子煙導致急性肺病的研究無關。

