特朗普寫下6頁信件 猛烈抨擊普洛西和民主黨人

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週二向聯邦眾議長普洛西寫了一封長6頁的信，猛烈抨擊普洛西和民主黨人，又指責普洛西企圖策劃政變，特朗普同時表示面對彈劾，自己無需負上任何責任。

在眾議院表決總統彈劾案的前夕，特朗普主動出擊，猛烈評擊民主黨人，同時又拒絕為自己即將被彈劾負上任何責任。

特朗普說：”不，我沒有任何責任，簡單說就是零責任，他們把一通完美電話，我跟烏克蘭總統的絕對完美的一通電話，他們都知道通話沒有問題，卻為此彈劾美國總統，是國家的恥辱和污點。”

特朗普週二去信普洛西大發雷霆，把所有問題歸咎民主黨，他說這無非就是非法的、黨派分明的政變圖謀。

他說：”根據近日的情緒，只會在投票站慘敗，歷史會嚴厲批評普洛西，當你繼續這假惺惺的彈劾，還說選民不會很快寬恕，你破壞司法和濫權。”

普洛西說：”我仍然為總統祈禱，我經常為總統祈禱。”

特朗普也對普洛西近日說有為總統祈禱的言論不屑一顧，他指普洛西正在冒犯美國的教徒，指普洛西一直在說為總統祈禱，若非講假話，就是講反話。

特朗普的信更罵普洛西正在做很壞的事，認為普洛西才是要忍受的人，而不是他特朗普。

對於眾議院即將表決總統彈劾案，他也同樣表現厭惡。

特朗普說：”我不會收看，我沒有看過，是騙局，整個彈劾都是騙局，我們期待程序進入參議院，我們不能有律師，不能有證人，在眾議院我們甚麼都不能有。”

雖然總統大發牢騷，但同時他似乎要求共和黨人在參議院審訊時，傳召例如拜登兒子Hunter作證立場有軟化。

他向記者表示，證人問題會交由參議院，多數黨領袖麥康尼決定。

特朗普說：”我相信參議院一樣團結，我今早有看麥康尼，昨晚看了多人，參議員，我想我們都是同樣很團結，他們知道這是騙局，是政治迫害。”

麥康尼主張速戰速決，因為參議院的審訊一拖長，就會有更多不測，這個對總統可能不利。

麥康尼說：”若最後來到參議院，我們肯定不需要陪審員，來開始討論控方證人名單，及不必要求在開案陳詞前，鎖定陪審員。”

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