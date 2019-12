特朗普寫下6頁信件 猛烈抨擊普洛西和民主黨人

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週二向聯邦眾議長普洛西寫了一封長6頁的信,猛烈抨擊普洛西和民主黨人,又指責普洛西企圖策劃政變,特朗普同時表示面對彈劾,自己無需負上任何責任。

在眾議院表決總統彈劾案的前夕,特朗普主動出擊,猛烈評擊民主黨人,同時又拒絕為自己即將被彈劾負上任何責任。

特朗普說:”不,我沒有任何責任,簡單說就是零責任,他們把一通完美電話,我跟烏克蘭總統的絕對完美的一通電話,他們都知道通話沒有問題,卻為此彈劾美國總統,是國家的恥辱和污點。”

特朗普週二去信普洛西大發雷霆,把所有問題歸咎民主黨,他說這無非就是非法的、黨派分明的政變圖謀。

他說:”根據近日的情緒,只會在投票站慘敗,歷史會嚴厲批評普洛西,當你繼續這假惺惺的彈劾,還說選民不會很快寬恕,你破壞司法和濫權。”

普洛西說:”我仍然為總統祈禱,我經常為總統祈禱。”

特朗普也對普洛西近日說有為總統祈禱的言論不屑一顧,他指普洛西正在冒犯美國的教徒,指普洛西一直在說為總統祈禱,若非講假話,就是講反話。

特朗普的信更罵普洛西正在做很壞的事,認為普洛西才是要忍受的人,而不是他特朗普。

對於眾議院即將表決總統彈劾案,他也同樣表現厭惡。

特朗普說:”我不會收看,我沒有看過,是騙局,整個彈劾都是騙局,我們期待程序進入參議院,我們不能有律師,不能有證人,在眾議院我們甚麼都不能有。”

雖然總統大發牢騷,但同時他似乎要求共和黨人在參議院審訊時,傳召例如拜登兒子Hunter作證立場有軟化。

他向記者表示,證人問題會交由參議院,多數黨領袖麥康尼決定。

特朗普說:”我相信參議院一樣團結,我今早有看麥康尼,昨晚看了多人,參議員,我想我們都是同樣很團結,他們知道這是騙局,是政治迫害。”

麥康尼主張速戰速決,因為參議院的審訊一拖長,就會有更多不測,這個對總統可能不利。

麥康尼說:”若最後來到參議院,我們肯定不需要陪審員,來開始討論控方證人名單,及不必要求在開案陳詞前,鎖定陪審員。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。