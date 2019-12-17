聖荷西獨立屋起火焚毀 入屋盜竊疑犯被燒傷

【KTSF】

南灣聖荷西市週一傍晚有住屋發生二級火，一名入屋盜竊疑犯被嚴重燒傷。

事發於Santee River Court 600號路段一幢住屋，消防局於傍晚5時49分接報，指一幢獨立屋起火，但消防員到場後，在場的執法人員不准消防員入內，直至後者確定現場安全後，消防員才獲准進入，這時住屋已嚴重焚毀。

消防員入內後，救出29歲疑犯Raul Rodriguez，他被嚴重燒傷，消防員馬上將火勢撲熄，但住屋已不宜人居。

而在Rodriguez獲救前，原來他涉嫌駕駛失車，被警員發現，Rodriguez為逃避警員，闖入該幢獨立屋，警員要求他步出，但他拒絕，大約兩小時後，獨立屋起火。

屋主在事故中沒有受傷。

警方稱，除涉嫌駕駛失車外，Rodriguez也因為早前涉及入屋爆竊案而被追緝。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。