聖荷西獨立屋起火焚毀 入屋盜竊疑犯被燒傷

南灣聖荷西市週一傍晚有住屋發生二級火,一名入屋盜竊疑犯被嚴重燒傷。

事發於Santee River Court 600號路段一幢住屋,消防局於傍晚5時49分接報,指一幢獨立屋起火,但消防員到場後,在場的執法人員不准消防員入內,直至後者確定現場安全後,消防員才獲准進入,這時住屋已嚴重焚毀。

消防員入內後,救出29歲疑犯Raul Rodriguez,他被嚴重燒傷,消防員馬上將火勢撲熄,但住屋已不宜人居。

而在Rodriguez獲救前,原來他涉嫌駕駛失車,被警員發現,Rodriguez為逃避警員,闖入該幢獨立屋,警員要求他步出,但他拒絕,大約兩小時後,獨立屋起火。

屋主在事故中沒有受傷。

警方稱,除涉嫌駕駛失車外,Rodriguez也因為早前涉及入屋爆竊案而被追緝。

