舊金山市長指市府剩餘經費都應用於改善街道環境（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市長布里德（London Breed）表示，市府未來會盡一切努力去改善街道的環境，並警告市府部門及各市參事，切勿將多餘的錢用在非緊急的社區服務上。

鄰近聖誕節，為了保障市民及遊客能清潔及安全地過節，舊金山市市府週一在聯合廣場宣布，將在市中心加強現有的洗街及清潔服務，增加流動廁所及大型垃圾桶。

剛剛成立的市中心商戶改善區，集合市中心及金融區的物業業主，他們會自行聘請額外工人，幫助街上的露宿者及清除塗鴉等。

而舊金山商會亦宣布，明年1月起將推出”Streetcare SF”運動，幫助社區商圈增設街道安全措施，包括加強街道照明及強化商戶的櫥窗玻璃等。

不過市長布里德表明，這些投資明顯不足夠，而市府制定未來預算的程序已經展開，因此她已下令各市府部門，明年的預算必須要重點解決無家可歸者問題、街道清潔及興建房屋等，她並強調，這些議題以外的事將不會被優先處理，市長亦提醒市參事，切勿將錢花在非緊急的服務上。

布里德說：”大家都知道，在制定預算過程，很多人會要求各種各樣的東西，我不是說這些事不重要，而是我們需要一筆很大的投資，去改善舊金山的街道情況，成功的話，改變會非常大。”

高科技公司Oracle早前宣布，明年的年度科技會議，將會由舊金山移師到拉斯維加斯舉行，不過布里德指，不擔心會影響本地的經濟。

布里德說：”我們可能失去了一個大型會議，但這不代表無人能取代他們的空缺，我們先不要被某人選擇到別處舉行會議而感到沮喪，因為我們會確保與其他排著隊，等待來舊金山開會的人合作。”

有報道指，Oracle選擇轉去拉斯維加斯，原因是舊金山的酒店太貴，以及街道情況太差，太多無家可歸者，預計舊金山每年會因而少了超過6,000萬元的經濟收益。

雖然街道衛生差，但市府資料顯示，舊金山去年的旅客人數仍創新高，有超過2,600萬人到訪，為市府帶來90億元的收入。

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