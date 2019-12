舊金山市長指市府剩餘經費都應用於改善街道環境（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市長布里德(London Breed)表示,市府未來會盡一切努力去改善街道的環境,並警告市府部門及各市參事,切勿將多餘的錢用在非緊急的社區服務上。

鄰近聖誕節,為了保障市民及遊客能清潔及安全地過節,舊金山市市府週一在聯合廣場宣布,將在市中心加強現有的洗街及清潔服務,增加流動廁所及大型垃圾桶。

剛剛成立的市中心商戶改善區,集合市中心及金融區的物業業主,他們會自行聘請額外工人,幫助街上的露宿者及清除塗鴉等。

而舊金山商會亦宣布,明年1月起將推出”Streetcare SF”運動,幫助社區商圈增設街道安全措施,包括加強街道照明及強化商戶的櫥窗玻璃等。

不過市長布里德表明,這些投資明顯不足夠,而市府制定未來預算的程序已經展開,因此她已下令各市府部門,明年的預算必須要重點解決無家可歸者問題、街道清潔及興建房屋等,她並強調,這些議題以外的事將不會被優先處理,市長亦提醒市參事,切勿將錢花在非緊急的服務上。

布里德說:”大家都知道,在制定預算過程,很多人會要求各種各樣的東西,我不是說這些事不重要,而是我們需要一筆很大的投資,去改善舊金山的街道情況,成功的話,改變會非常大。”

高科技公司Oracle早前宣布,明年的年度科技會議,將會由舊金山移師到拉斯維加斯舉行,不過布里德指,不擔心會影響本地的經濟。

布里德說:”我們可能失去了一個大型會議,但這不代表無人能取代他們的空缺,我們先不要被某人選擇到別處舉行會議而感到沮喪,因為我們會確保與其他排著隊,等待來舊金山開會的人合作。”

有報道指,Oracle選擇轉去拉斯維加斯,原因是舊金山的酒店太貴,以及街道情況太差,太多無家可歸者,預計舊金山每年會因而少了超過6,000萬元的經濟收益。

雖然街道衛生差,但市府資料顯示,舊金山去年的旅客人數仍創新高,有超過2,600萬人到訪,為市府帶來90億元的收入。

