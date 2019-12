愛達荷州禁無家可歸者隨街睡覺被指違憲 聯邦最高法院維持原判

【KTSF 江良慧報導】

愛達荷州Boise要求禁止無家可歸者在公眾地方露營或者睡覺,並為此告上聯邦最高法院,不過,聯邦最高法院週一拒絕受理案件,維持原來第9巡迴上訴法庭的裁決。

案件源自接近10年前一宗訴訟,Boise市有幾個人控告政府重複票控他們,違反一項禁止戶外睡覺的法例。

雖然Boise市府官員稍後修訂法例,在收容所客滿時禁止票控,但第9巡迴法庭最終裁定當地法例違憲。

法庭表示,執行法例去禁止無其他地方可去的無家可歸者在公共地方露營,是殘忍和不尋常的懲罰,裁決意味著第9巡迴法庭有管轄權的州分,當收容所沒有足夠床位收容無家可歸者時,就不可以執行類似的法律。

西岸一些無家可歸者問題嚴重的主要縣市,包括洛杉磯縣都支持Boise的訴訟,在洛杉磯縣,沒有固定住所的人口去年急升16%。

根據NPR國家公共電台的報導,加州的無家可歸者人口多達接近25萬,關注無家可歸者組織就指,向他們發告票,根本解決不到住屋短缺的問題。

