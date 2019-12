【KTSF】

南灣Morgan Hill多個住戶早前被人偷走郵包,警方根據監控攝錄機拍下的視頻,拘捕一名懷疑涉案的亞裔疑犯。

26歲亞裔男子Than Vo,涉嫌與多宗郵包盜竊案有關,上週五在聖荷西的家中被警方拘捕。

警方於12月7日接獲報案,有多個住戶報稱被人偷走郵包。

警方根據其中一個住戶拍下的視頻,確認疑犯的身分,警員到Vo的住屋進行拘捕時,Vo一度想逃走,但不成功。

Vo涉嫌觸犯盜竊、受毒品影響、拒捕和違反假釋條例被扣查。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。