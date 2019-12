男子涉在Palo Alto購物中心持刀威嚇他人被捕

【KTSF】

南灣Palo Alto一個購物中心上週五有一名男子,涉嫌在停車場內持刀威嚇另一名男子,警方到場後將其拘捕。

案發於El Camino Real 855號的Town and Country Village,被捕的57歲男子Michael Keyes來自舊金山,他涉嫌持致命武器襲擊他人及刑事恐嚇被捕。

事發於下午2時左右,Keyes被指在停車場內推撞一名50餘歲的受害男子,受害人轉身時,Keyes被指掏出折叠刀,並向受害人揮動。

Keyes被指曾對受害人說會傷害他,受害人高喊求救時,Keyes沒有進一步行動。

警員很快接報趕到現場,將Keyes制服,並起回涉案的折叠刀。

受害人在事故中沒有受傷,他說他並不認識Keyes。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。