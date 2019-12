Kaiser醫院約4千名精神健康醫護人員發動罷工（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由於勞資爭議無法達成共識,Kaiser醫院約4,000名精神健康專業人員週一起一連5天,相繼在全加州範圍罷工,灣區多個院區也受到影響。

位於舊金山Geary街的Kaiser醫院精神醫護人員週一響應這次罷工,位於南灣Cupertino院區也同樣在週一罷工。

隸屬於全國醫療護理員工工會(National Union of Healthcare Workers)NUHW有約4,000名成員,包括心理醫生、精神治療師、精神科護士等相關員工,他們要求Kaiser醫院增加精神科人手並改正破碎的精神治療服務系統。

精神科醫生Emily Schwartz說:”我們持續不滿Kaiser並未支持我們的要求,老實說我們拒絕和解,因為他們給我們的完全不足夠,他們拿掉很多我們要求的事項,此刻我們別無選擇,只能罷工。”

罷工者指出,人手不足導致病患長期等候,醫護人員更是工作量過重。

Schwartz說:”現在你如果進醫院要得到精神健康服務,你要等6到8個星期才能看精神治療師,不僅如此,你要回診的話,夠幸運才能一個月看一次。”

原本罷工要在11月11日舉行,因Kaiser醫院的執行長Bernard Tyson突然猝死而延遲。

北加州Kaiser醫院資深副總裁Michelle J. Gaskill-Hames說:”我們對NUHW工會決定罷工非常失望,還把病患擺到中間,這個罷工完全沒有必要。”

針對精神科人手不足,醫院高層則回應指出,過去兩年已經增加三成人力,這次也同意投資3,000萬元招聘更多精神科專業人員,和作出其他讓步,但方案被工會拒絕。

Gaskill-Hames說:”我們聽取精神健康員工的意見,增加他們職業訓練活動,我們也增加了複診時間,還投資在職教育,每一個精神健康員工1萬到12,000元。”

工會則指出,臨床精神科醫師已超過一年在沒有合約的情況下工作,醫院和解提案,非法要求這些醫師撤銷對不公平勞動行為的投訴,在工會提案遭到拒絕後,資方還威脅他們要取消可以追溯的工資生活指數調整。

罷工行動週二是奧克蘭院區,後天是Redwood City、San Leandro、Vallejo和Walnut Creek等多個院區,週五罷工的有奧克蘭和聖荷西院區,Kaiser醫院表示,罷工期間醫院照常運作。

