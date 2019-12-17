Kaiser醫院約4千名精神健康醫護人員發動罷工（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由於勞資爭議無法達成共識，Kaiser醫院約4,000名精神健康專業人員週一起一連5天，相繼在全加州範圍罷工，灣區多個院區也受到影響。

位於舊金山Geary街的Kaiser醫院精神醫護人員週一響應這次罷工，位於南灣Cupertino院區也同樣在週一罷工。

隸屬於全國醫療護理員工工會（National Union of Healthcare Workers）NUHW有約4,000名成員，包括心理醫生、精神治療師、精神科護士等相關員工，他們要求Kaiser醫院增加精神科人手並改正破碎的精神治療服務系統。

精神科醫生Emily Schwartz說：”我們持續不滿Kaiser並未支持我們的要求，老實說我們拒絕和解，因為他們給我們的完全不足夠，他們拿掉很多我們要求的事項，此刻我們別無選擇，只能罷工。”

罷工者指出，人手不足導致病患長期等候，醫護人員更是工作量過重。

Schwartz說：”現在你如果進醫院要得到精神健康服務，你要等6到8個星期才能看精神治療師，不僅如此，你要回診的話，夠幸運才能一個月看一次。”

原本罷工要在11月11日舉行，因Kaiser醫院的執行長Bernard Tyson突然猝死而延遲。

北加州Kaiser醫院資深副總裁Michelle J. Gaskill-Hames說：”我們對NUHW工會決定罷工非常失望，還把病患擺到中間，這個罷工完全沒有必要。”

針對精神科人手不足，醫院高層則回應指出，過去兩年已經增加三成人力，這次也同意投資3,000萬元招聘更多精神科專業人員，和作出其他讓步，但方案被工會拒絕。

Gaskill-Hames說：”我們聽取精神健康員工的意見，增加他們職業訓練活動，我們也增加了複診時間，還投資在職教育，每一個精神健康員工1萬到12,000元。”

工會則指出，臨床精神科醫師已超過一年在沒有合約的情況下工作，醫院和解提案，非法要求這些醫師撤銷對不公平勞動行為的投訴，在工會提案遭到拒絕後，資方還威脅他們要取消可以追溯的工資生活指數調整。

罷工行動週二是奧克蘭院區，後天是Redwood City、San Leandro、Vallejo和Walnut Creek等多個院區，週五罷工的有奧克蘭和聖荷西院區，Kaiser醫院表示，罷工期間醫院照常運作。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。