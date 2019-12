參院民主黨人主張傳召證人審議彈劾案 共和黨人不同意

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院司法委員會上星期表決通過彈劾特蘭普總統的兩項條文後,預料本星期轉交眾議院全院表決,而參議院民主黨領袖舒默強調,任何參議院的彈劾案,應該聚焦在事實,而不是陰謀論。

如果以黨派路線劃分投票,特朗普的彈劾案肯定可以在稍後的眾議院全院表決通過,然後提交給參議院審議表決。

參議院共和黨人Lindsey Graham表示,他不想聽許多證人作證,而是希望快速通過彈劾案,但民主黨人就不同意這個講法。

參議院民主黨領袖舒默就致信給參議院共和黨領袖麥康尼,他說,為了公平起見,他要求傳召證人作證,他提議由在參議院主持彈劾案審議的聯邦最高法院首席大法官John Roberts發出傳票,傳召特朗普政府4名官員作證,他們分別是署理白宮幕僚長Mick Mulvaney和他的副手Rob Blair、預算辦公室官員Michael Duffy,以及前國家安全顧問John Bolton。

舒默說,彈劾審訊應該聚焦於事實,而不是陰謀論,如果共和黨人拒絕傳召證人作證,就等於企圖掩飾事實真相。

舒默說:”審訊欠缺事實等於掩飾。”

參議院共和黨領袖麥康尼正與白宮開會討論彈劾案的應對策略,麥康尼上週表示,參議院不會讓特朗普遭到罷免,雖然有消息指,目前有幾個共和黨籍聯邦參議員傾向贊成罷免特朗普,但是若要成事,必須要有3分之2的贊成票,而目前參議院由共和黨主導,民主黨人仍然不夠票將特朗普推下台。

