眾院審議總統彈劾案前夕 規則委員會訂行事指引

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院全院審議總統彈劾案的前夕,眾議院屬下的規則委員會週二訂立一些彈劾案行事指引。

眾議院屬下的規則委員會週二開會訂立的彈劾案指引,包括全院的辯論時間應該多長,以及是否可以修訂彈劾條文等。

民主黨眾議員Jim McGovern說:”由我們決定,美國是否仍是沒有人凌駕法律之上的國家。”

民主黨眾議員Jamie Raskin代表眾議院司法委員會的大多數,直指特朗普毫無悔意。

Raskin說:”我們相信這行為可以彈劾,在憲法下不應再發生,他相信自己的行為’完美’,而我們相信它會不斷發生。”

眾議院司法委員會共和黨人就反駁。

共和黨眾議員Doug Collins說:”此時此地唯一明顯的危險是,有系統的攻擊濫用規則,和決定針對這位總統。”

預料民主黨主導的眾議院可以拿到足夠票數通過彈劾案,然後轉交參議院審議,參議院共和黨領袖麥康尼表明反對民主黨人所提議的傳召特朗普政府高官作證。

麥康尼說:”眾議院民主黨這宗案件,若然如此理據不足,答案是,不是由法官和陪審團,在參議院治理,而是眾議院首先不應彈劾。”

