香港警方就反修例示威接獲超過1,400宗投訴（視頻）

【有線新聞】

截至上月底就反修例示威，香港警方接獲超過1,400宗投訴，主要涉及警員行為不當及疏忽職守，至於早前推出的行動呼號，警方指上月底已向所有處理大型示威活動的警員，分發合共14,000張識別卡。

監警會公開會議談到反修例衝突中，警員配戴行動呼號的問題，警方指上月27日起，已向所有在大型示威活動執勤的警員，分發14,000張行動呼號識別卡。

警方投訴警察課截止上週五就反修例衝突，接獲1,404宗投訴，有500宗屬須匯報投訴，當中超過240宗涉及警員行為不當，196宗涉及警員疏忽職守，其餘指控包括毆打、恐嚇及濫用職權等。

按日子分類的話，收到最多投訴的7月21日，有54宗須匯報投訴，包括打999沒人接聽、警員態度差等。

至於監警會反修例事件的報告，主席梁定邦重申，國際專家小組只是暫時離開監警會，會在適當時間再邀請他們參與。

而審視工作的第二及第三步，即評估及建議何時做？梁定邦指會在首階段報告完成後，視乎公眾反應再決定。

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