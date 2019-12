香港警方就反修例示威接獲超過1,400宗投訴（視頻）

【有線新聞】

截至上月底就反修例示威,香港警方接獲超過1,400宗投訴,主要涉及警員行為不當及疏忽職守,至於早前推出的行動呼號,警方指上月底已向所有處理大型示威活動的警員,分發合共14,000張識別卡。

監警會公開會議談到反修例衝突中,警員配戴行動呼號的問題,警方指上月27日起,已向所有在大型示威活動執勤的警員,分發14,000張行動呼號識別卡。

警方投訴警察課截止上週五就反修例衝突,接獲1,404宗投訴,有500宗屬須匯報投訴,當中超過240宗涉及警員行為不當,196宗涉及警員疏忽職守,其餘指控包括毆打、恐嚇及濫用職權等。

按日子分類的話,收到最多投訴的7月21日,有54宗須匯報投訴,包括打999沒人接聽、警員態度差等。

至於監警會反修例事件的報告,主席梁定邦重申,國際專家小組只是暫時離開監警會,會在適當時間再邀請他們參與。

而審視工作的第二及第三步,即評估及建議何時做?梁定邦指會在首階段報告完成後,視乎公眾反應再決定。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。