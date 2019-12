【KTSF 劉瑩報導】

舊金山Diamond Heights有一間提供給中等收入家庭的開放式公寓重新放售。

公寓位於Ora Way 95號,建於1975年,面積有424平方英尺,售價為271,478元,HOA物業管理費每月為549元,公寓附帶一個停車位。

公寓所在屋苑內有健身室、游泳池,以及活動室等休憩場所。

申請人年收入限制方面,一人家庭不得超過103,450元,兩人家庭不得超過118,200元。

單位在12月21日下午2點至4點開放參觀,申請截止日期為12月30日下午5點。

詳情請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HbvZ0UAJ

