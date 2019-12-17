韓國瑜夫人李佳芬訪舊金山出席造勢活動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬訪美之行已經結束，她在上週六旋風到訪舊金山，出席造勢活動，還舉行了記者會回答媒體提問，從韓國瑜的民調落後，談到她在競選扮演的角色，還說明女兒韓冰為何這次沒有幫忙助選，來聽聽她怎麼說。

李佳芬上週六中午12點多抵達舊金山國際機場，受到支持者熱情歡迎。

李佳芬展現一貫的親和力，總是面帶笑容，今年4月曾隨高雄市府訪問團來到矽谷的李佳芬，這次代夫出征來灣區造勢，再度感受支持者的熱情。

李佳芬說：”來到灣區都是滿滿的正能量，也很感謝我們的僑胞，其實我覺得他們是把國家，對國家的關懷、關切的心情，投射在我先生身上。”

舊金山是李佳芬訪美行第四站，短短8小時的行程都在機場附近的Embassy Suits酒店進行，包括出席造勢活動、舉行記者會，還有參加不對媒體開放的募款餐會。

隨行來到灣區的有國民黨海外部主任郭昀光、韓國瑜競選發言人何庭歡、高雄市議員何紹庭、中山大學教授廖達琪。

李佳芬在記者會上回應有關韓國瑜民調落後的問題，認為民調數字只需一笑置之，真正的結果，票開出來才算。

李佳芬說：”如果選情對他們來說是非常的穩而且領先了，2、30趴，事實上不用這麼費力，真的以選舉的正常方式來說，這時候一定是冷處理對方，不可能這麼的加碼又加碼，不斷的打擊。”

她又用數字來說明當前韓國瑜的選情，並不如外界認為的那麼糟。

李佳芬說：”就是如果你這30趴（領先30個百分點），然後用我們這個投票率的比例算出來，一個百分點大概是15萬票，那領先30趴換句話說她就要贏韓國瑜450萬票，那這樣去算就是說，這個用一般的常識去計算的話，這是不可能的，民進黨執政其實在這幾年來，在台灣是怨聲載道，不可能說執政成這樣，所以換句話說，她要拿到800萬以上的票。”

韓國瑜去年底的市長選舉，大女兒韓冰助選功不可沒，這次李佳芬訪美，人在加拿大的韓冰沒有隨行，甚至在這次完全沒有出面助選，到底是為什麼呢？

李佳芬說：”總統大選因為它畢竟是有非常專業的，所以我們有很多專業的顧問團，很多像市議員、像發言人，他們都是非常有經驗，然後才可以出來辯護，或者是說可以幫忙上節目，那市長選舉的時候，我女兒出來是因為，說實在人馬實在太不足了，所以她常說有千軍萬馬，結果都只剩兩匹馬。”

韓國瑜曾向媒體表示，不希望女兒遭選舉惡意攻擊，因此不讓韓冰出面。

對於外界有聲浪質疑她夫人干政，記者會上她也被問到自己在競選中扮演的角色，李佳芬說：”配偶的角色，在我的家庭把他照顧得好，自己的工作把它做好。”

談到這次訪美的成果，李佳芬說近期走訪東南亞、日本和美國，受歡迎的程度比預期還熱烈，她呼籲支持者發揮更大效應，不只回台投票，也要起到催票的作用。

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