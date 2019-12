韓國瑜夫人李佳芬訪舊金山出席造勢活動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬訪美之行已經結束,她在上週六旋風到訪舊金山,出席造勢活動,還舉行了記者會回答媒體提問,從韓國瑜的民調落後,談到她在競選扮演的角色,還說明女兒韓冰為何這次沒有幫忙助選,來聽聽她怎麼說。

李佳芬上週六中午12點多抵達舊金山國際機場,受到支持者熱情歡迎。

李佳芬展現一貫的親和力,總是面帶笑容,今年4月曾隨高雄市府訪問團來到矽谷的李佳芬,這次代夫出征來灣區造勢,再度感受支持者的熱情。

李佳芬說:”來到灣區都是滿滿的正能量,也很感謝我們的僑胞,其實我覺得他們是把國家,對國家的關懷、關切的心情,投射在我先生身上。”

舊金山是李佳芬訪美行第四站,短短8小時的行程都在機場附近的Embassy Suits酒店進行,包括出席造勢活動、舉行記者會,還有參加不對媒體開放的募款餐會。

隨行來到灣區的有國民黨海外部主任郭昀光、韓國瑜競選發言人何庭歡、高雄市議員何紹庭、中山大學教授廖達琪。

李佳芬在記者會上回應有關韓國瑜民調落後的問題,認為民調數字只需一笑置之,真正的結果,票開出來才算。

李佳芬說:”如果選情對他們來說是非常的穩而且領先了,2、30趴,事實上不用這麼費力,真的以選舉的正常方式來說,這時候一定是冷處理對方,不可能這麼的加碼又加碼,不斷的打擊。”

她又用數字來說明當前韓國瑜的選情,並不如外界認為的那麼糟。

李佳芬說:”就是如果你這30趴(領先30個百分點),然後用我們這個投票率的比例算出來,一個百分點大概是15萬票,那領先30趴換句話說她就要贏韓國瑜450萬票,那這樣去算就是說,這個用一般的常識去計算的話,這是不可能的,民進黨執政其實在這幾年來,在台灣是怨聲載道,不可能說執政成這樣,所以換句話說,她要拿到800萬以上的票。”

韓國瑜去年底的市長選舉,大女兒韓冰助選功不可沒,這次李佳芬訪美,人在加拿大的韓冰沒有隨行,甚至在這次完全沒有出面助選,到底是為什麼呢?

李佳芬說:”總統大選因為它畢竟是有非常專業的,所以我們有很多專業的顧問團,很多像市議員、像發言人,他們都是非常有經驗,然後才可以出來辯護,或者是說可以幫忙上節目,那市長選舉的時候,我女兒出來是因為,說實在人馬實在太不足了,所以她常說有千軍萬馬,結果都只剩兩匹馬。”

韓國瑜曾向媒體表示,不希望女兒遭選舉惡意攻擊,因此不讓韓冰出面。

對於外界有聲浪質疑她夫人干政,記者會上她也被問到自己在競選中扮演的角色,李佳芬說:”配偶的角色,在我的家庭把他照顧得好,自己的工作把它做好。”

談到這次訪美的成果,李佳芬說近期走訪東南亞、日本和美國,受歡迎的程度比預期還熱烈,她呼籲支持者發揮更大效應,不只回台投票,也要起到催票的作用。

