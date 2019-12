【KTSF】

信用卡服務公司VISA週一發出警告,指有黑客入侵油站的支付系統,能夠獲取信用卡客戶資料,有民眾的信用卡上週就被人盜用。

VISA指他們的安全專家發現網絡犯罪集團,對油站商家支付系統的攻擊。

VISA指黑客發送郵件給油站的員工,員工在油站打開郵件,黑客程式就自動安裝在油站的支付系統中,然後獲取儲存在系統的所有資料。

專家指出,使用信用卡的民眾,比使用debit card銀行卡的會更快地彌補損失。

VISA未有透露有多少人的資料被盜取,提醒信用卡客戶多留意自己的賬單。

Visa表示,黑客盜取的都是磁帶信用卡的資料,VISA也宣布油站必須在明年10月前改用晶片信用卡讀取器,否則油站將要為信用卡盜用負責。

