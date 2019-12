San Mateo縣警將在El Camino Real交通黑點加強執法（視頻）

【KTSF】

中半島San Mateo縣警週二會在El Camino Real的交通黑點加強執法,對付違反交通規則的駕駛人士以及行人,另外,南舊金山警方推出一個別出心裁的宣傳短片,呼籲大家不要醉酒駕駛。

南舊金山警方與消防局、網的公司、的士公司、殯儀館和墓園合作拍攝這段短片,呼籲大家不要酒後駕駛,以免害己害人。

多年前,就有一名南舊金山警員被醉駕人士奪取生命,全國各地警方週一開始展開打擊節日醉酒駕駛的行動。

警方表示,加州近年有行人死亡的致命車禍數字不斷上升,有全國調查發現,除了醉酒駕駛之外,司機和行人不遵守交通規則以及分心駕駛,或不小心過馬路,是導致意外的主要原因。

San Mateo縣警週二會在El Camino Real經常發生意外的路口加強執法,警察會特別留意超速 、非法轉彎、不禮讓行人的司機,警方也會發告票給亂過馬路的行人。

警方呼籲,行人除了要遵守交通規則之外,也要懂得保護自己,過馬路之前與司機有眼神接觸,不要以為司機一定會停下來,一早一晚天色昏暗時,穿鮮色甚至反光外衣,或用手電筒,讓司機知道你在過馬路。

