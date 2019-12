無理逼遷緊急禁令生效後 Daly City租客贏首場官司（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島Daly City 10月底通過緊急法令,提前執行明年元旦才開始實施的州新法律,保護租客免被無理逼遷或無限制加房租,Daly City的緊急法令得以讓該市20多個家庭可以繼續留在現有的住處,一起歡度聖誕新年。

根據《聖荷西水星報》報導,Daly City租客與屋主的訴訟,也是全加州首個案件,測試加州將從明年元旦起實施的AB 1482法例,該法例規定屋主每年加租上限約為9%,並禁止屋主無理由逼遷租客。

Daly City市議會為保護租客權益,在10月28日通過緊急法令,提前實施加州這項新法律,該市至少有25個租客家庭分別住在不同的公寓,但都收到來自同一位業主發出的通知,要求他們必須在感恩節前搬走。

這些租客透過律師將業主告上法庭,不到一個星期,業主暫時同意不採取逼遷程序,之後雙方繼續談判,最後業主同意這些租客可以繼續租住,不用搬遷,當中一對住了14年的租客表示,他們所租的Studio公寓,目前每月房租是1,650元。

加州有至少40個城市像Daly City一樣,都通過了類似緊急法令,包括中半島南舊金山和半月灣市,但Foster City和Burlingame等城市則擔心這樣做對屋主不公平,因此沒有通過緊急法令。

