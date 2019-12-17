中國籍婦人涉在南加州非法經營月子中心獲輕判

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在南加州經營海外月子中心的一名中國籍婦人，被控協助在中國的懷孕婦女向美國移民局說謊，安排她們前來南加州分娩，藉此讓子女自動獲得美國公民的身分，涉案婦人週一被判入獄10個月，是首位因經營月子中心而被判刑的人。

聯邦地方法官James Selna週一向被告Dongyuan Li判刑，她在庭上多次抹去淚水，由於Li被捕後曾被拘押，在抵銷她被拘押的時間後，她應該可以即時獲釋。

聯邦檢控官認為法官所判的刑期過輕，他們認為Li應面臨多年刑期，以阻嚇其他人從事類似的勾當。

Li是於9月承認控罪，她被控串謀犯案和簽證詐騙，她被控在南加州經營名為”You Win USA”的海外月子中心，月子中心會教導女客戶在簽證申請表上說謊，隱瞞她們懷孕，而在入境美國過海關時，要遮蓋她們的身孕。

月子中心會向來自中國的婦女收取數萬元費用，安排她們來美國分婏，當局經過多年的調查後，於今年拘捕Li，當局稱，Li本身也是月子中心的客戶，其後轉型為經營者。

Li本身育有4名子女，她在法官的求情信中稱，她在拘押期間每天都學英文、閱讀和做運動，她說對所犯的過錯感到非常歉疚，她對為美國社會所做成的傷害致意衷心道歉。

Li本身是持有合法簽證留在美國，但在判刑聆訊後，移民當局將會展開程序將其遞解出境。

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