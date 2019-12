中國籍婦人涉在南加州非法經營月子中心獲輕判

【KTSF】

在南加州經營海外月子中心的一名中國籍婦人,被控協助在中國的懷孕婦女向美國移民局說謊,安排她們前來南加州分娩,藉此讓子女自動獲得美國公民的身分,涉案婦人週一被判入獄10個月,是首位因經營月子中心而被判刑的人。

聯邦地方法官James Selna週一向被告Dongyuan Li判刑,她在庭上多次抹去淚水,由於Li被捕後曾被拘押,在抵銷她被拘押的時間後,她應該可以即時獲釋。

聯邦檢控官認為法官所判的刑期過輕,他們認為Li應面臨多年刑期,以阻嚇其他人從事類似的勾當。

Li是於9月承認控罪,她被控串謀犯案和簽證詐騙,她被控在南加州經營名為”You Win USA”的海外月子中心,月子中心會教導女客戶在簽證申請表上說謊,隱瞞她們懷孕,而在入境美國過海關時,要遮蓋她們的身孕。

月子中心會向來自中國的婦女收取數萬元費用,安排她們來美國分婏,當局經過多年的調查後,於今年拘捕Li,當局稱,Li本身也是月子中心的客戶,其後轉型為經營者。

Li本身育有4名子女,她在法官的求情信中稱,她在拘押期間每天都學英文、閱讀和做運動,她說對所犯的過錯感到非常歉疚,她對為美國社會所做成的傷害致意衷心道歉。

Li本身是持有合法簽證留在美國,但在判刑聆訊後,移民當局將會展開程序將其遞解出境。

