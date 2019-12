貴州廣隆煤礦發生氣體湧出事故 至少14死

【i-CABLE】

貴州安龍縣廣隆煤礦週二凌晨1時30分發生氣體湧出事故,當時煤礦中有23人,7人安全離開,救援人員隨即展開搜救,截至早上9時有14人死亡,2人被困。

事發後,應急管理部下令盡快查明事故原因,嚴懲違法違規行為。

涉事的廣隆煤礦有限公司在2005年6月成立,以開採及銷售原煤為主要業務,預計年產量達45萬噸,服務年限約為21年。

有內地媒體報導,煤礦一直有不少經營問題,但仍然繼續營運。除了在今年9月被查出有7項安全隱患。

早在2012年,煤礦就因為無牌經營,被當地市場監督管理局行政處罰和沒收資產,2015年一度被政府列入經營異常名錄,到前年和去年就捲入勞動爭議及合同糾紛等案件,兩名股東9次被法院下令限制消費。

今次亦是貴州近一個月以來,第二宗嚴重氣體湧出事故,11月25日凌晨,織金縣三甲煤礦氣體湧出,造成8人被困,其中7人遇難,1人獲救。

事後三甲煤礦被指過去4年,曾被列入經營異常名錄,同時多次因為污染處理設施問題等,被當地環境保護局處罰。

