波音737 Max客機在6個月內發生兩次致命空難後,在3月中全面停飛,在監管當局表示,沒有計劃在年底前讓飛機復飛後,波音週一宣布會從1月起在暫時停產。

不過波音表示,生產737 Max客機的華盛頓州廠房的12,000多名僱員,不會被迫放無薪假或被裁員,這個決定,很可能會對波音的供應鏈帶來連鎖反應。

波音多次警告投資者,若禁飛令持續更長時間,就會進一步縮減或者暫停生產。

今年3月中,兩架波音737 Max飛機在5個多月內先後墜毀,聯邦航空管理局(FAA)稍後下令,所有同款飛機停飛,直至現在也未結束。

