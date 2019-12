紐時報導指美國政府暗中驅逐兩名中國大使館官員

【有線新聞】

美國《紐約時報》報道,政府於今年秋季,暗中驅逐了兩名闖入軍事基地的中國大使館官員,懷疑涉及間諜活動,美國國務院、聯邦調查局及中方暫時均未有回應報道。

《紐約時報》報道,兩名中國外交官及太太,今年9月底駕車到弗吉尼亞州諾福克,這一帶有多個敏感軍事設施,包括有航母戰鬥群所屬的海軍基地,亦有海豹突擊隊第6分隊駐守的奧西安納海軍航空站。

在閘口的守衛告訴他們,沒有權限進入基地,按程序要求他們入閘後即時折返離開,但他們未有依足指示,繼續駛入基地內,直至被消防車阻擋。

他們向基地人員表示,不明白守衛的英語指示,並迷路了。

美方官員對他們是否無心之失存疑,不認為他們聽不明白指示,又相信其中至少一人,是以外交身分掩的中方情報人員,估計有可能是試探保安措施,成功的話,下次或會派,更高層情報人員潛入。

兩名外交官其後被驅逐出境,中國大使館相關人員則獲告知,二人是觀光時意外駛進基地。

報道相信這是相隔逾30年後,再有中國外交人員,因為懷疑從事間諜活動被美國驅逐,又指中國大使館曾向美國國務院投訴,質問是否要報復親北京傳媒,報道美國駐港澳總領事館政治部主管的行動,指控她是香港示威”幕後黑手”及對她網上”起底”。

