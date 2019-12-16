紐時報導指美國政府暗中驅逐兩名中國大使館官員

【有線新聞】

美國《紐約時報》報道，政府於今年秋季，暗中驅逐了兩名闖入軍事基地的中國大使館官員，懷疑涉及間諜活動，美國國務院、聯邦調查局及中方暫時均未有回應報道。

《紐約時報》報道，兩名中國外交官及太太，今年9月底駕車到弗吉尼亞州諾福克，這一帶有多個敏感軍事設施，包括有航母戰鬥群所屬的海軍基地，亦有海豹突擊隊第6分隊駐守的奧西安納海軍航空站。

在閘口的守衛告訴他們，沒有權限進入基地，按程序要求他們入閘後即時折返離開，但他們未有依足指示，繼續駛入基地內，直至被消防車阻擋。

他們向基地人員表示，不明白守衛的英語指示，並迷路了。

美方官員對他們是否無心之失存疑，不認為他們聽不明白指示，又相信其中至少一人，是以外交身分掩的中方情報人員，估計有可能是試探保安措施，成功的話，下次或會派，更高層情報人員潛入。

兩名外交官其後被驅逐出境，中國大使館相關人員則獲告知，二人是觀光時意外駛進基地。

報道相信這是相隔逾30年後，再有中國外交人員，因為懷疑從事間諜活動被美國驅逐，又指中國大使館曾向美國國務院投訴，質問是否要報復親北京傳媒，報道美國駐港澳總領事館政治部主管的行動，指控她是香港示威”幕後黑手”及對她網上”起底”。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。