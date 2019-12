【KTSF】

有報告指出,約有400間美國大企業去年賺到的利潤,所支付的聯邦所得稅率平均只是11.3%,約等於特朗普總統2017年稅制下官方稅率的一半,這個稅率可能是超過30年來最低。

根據2017年的稅法,美國企業所得稅率由35%降低至21%,但實際上大企業通常繳交的稅率少許多,因為企業還有稅務扣減項目、政府提供的稅務優惠,以及其他漏洞等。

有研究顯示,由2008至2015年,根據以前的稅制企業繳交的所得稅率大約是21%。

報告又說,在財富500強的企業中,約有91間企業在去年不用繳交聯邦稅,難怪聯邦赤字今年膨脹至近一萬億美元。

聯邦財赤過去一年飆升26%,即是激增超過2,000億元。

