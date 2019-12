美中貿易戰達首階段協議對美國民眾是否好消息（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美中貿易戰達成第一期協議,對1,600億元中國商品不用再加徵15%的懲罰性關稅,這對美國消費者,尤其是我們每天都需要的食品類商品,是否是一個有好消息呢?

專責食品進口生意的美國東方食品商會發言人周曉濱說,上一波加徵中國食品關稅,其實從今年9月已經調漲,目前關稅雖然仍保持25%不變,但成本已轉嫁給消費者。

周曉濱說:”所有已經漲價的商品已經漲上去了,你看現在超市的東西都已貴了,還有餐館吃東西,現在都貴得不得了,所有東西,餐牌都改了,因為25個百分點不是小數字,因為我們食品的東西,通常都是薄利多銷,利潤是蠻低的。”

周曉濱指出,除了進口商要多付關稅,產品經銷商例如超市、雜貨店,也會隨之對貨品加價,而且加價的幅度,可能比25%的關稅更高,甚至多一倍。

周曉濱說:”反映給消費者時就更貴,就更厲害,進口成本漲了,然後他們的結構,定價的結構也有改變,所以東西現在特別貴。”

他說,另一個現象就是貨品漲價後,消費者相對減少購物,商家一旦銷量減少,就更要靠漲價來抵銷成本。

周曉濱說:”比如說賣30多萬的,現在賣少了,可能變成25萬,20萬,那其實你的價錢又要再漲上去,來負擔你原來的開支成本。”

至於特朗普政府有計劃對中國商品減稅五成,將現在的25%變成12.5%,但實質到底有多少商品會屬於減稅範圍,目前還沒有具體詳情。

周曉濱認為,其實長遠影響目前已看到,例如有些餐廳已減少使用從中國進口的乾貨,或罐頭產品。

周曉濱說:”你現在看到,以前我們中國餐廳用很多大陸進口的馬蹄、竹筍,有很多這種特產,是只有我們中國才有,那你現在會明顯看得到,餐廳他們會多用新鮮的東西,就把進口罐頭的東西,可能它就少用。”

他說,本地食材並不一定便宜,但不用擔心加稅問題,價格相對穩定,所以中美貿易戰持續的話,也將會逐漸改變大家的飲食習慣。

