美中貿易戰達首階段協議對美國民眾是否好消息（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美中貿易戰達成第一期協議，對1,600億元中國商品不用再加徵15%的懲罰性關稅，這對美國消費者，尤其是我們每天都需要的食品類商品，是否是一個有好消息呢？

專責食品進口生意的美國東方食品商會發言人周曉濱說，上一波加徵中國食品關稅，其實從今年9月已經調漲，目前關稅雖然仍保持25%不變，但成本已轉嫁給消費者。

周曉濱說：”所有已經漲價的商品已經漲上去了，你看現在超市的東西都已貴了，還有餐館吃東西，現在都貴得不得了，所有東西，餐牌都改了，因為25個百分點不是小數字，因為我們食品的東西，通常都是薄利多銷，利潤是蠻低的。”

周曉濱指出，除了進口商要多付關稅，產品經銷商例如超市、雜貨店，也會隨之對貨品加價，而且加價的幅度，可能比25%的關稅更高，甚至多一倍。

周曉濱說：”反映給消費者時就更貴，就更厲害，進口成本漲了，然後他們的結構，定價的結構也有改變，所以東西現在特別貴。”

他說，另一個現象就是貨品漲價後，消費者相對減少購物，商家一旦銷量減少，就更要靠漲價來抵銷成本。

周曉濱說：”比如說賣30多萬的，現在賣少了，可能變成25萬，20萬，那其實你的價錢又要再漲上去，來負擔你原來的開支成本。”

至於特朗普政府有計劃對中國商品減稅五成，將現在的25%變成12.5%，但實質到底有多少商品會屬於減稅範圍，目前還沒有具體詳情。

周曉濱認為，其實長遠影響目前已看到，例如有些餐廳已減少使用從中國進口的乾貨，或罐頭產品。

周曉濱說：”你現在看到，以前我們中國餐廳用很多大陸進口的馬蹄、竹筍，有很多這種特產，是只有我們中國才有，那你現在會明顯看得到，餐廳他們會多用新鮮的東西，就把進口罐頭的東西，可能它就少用。”

他說，本地食材並不一定便宜，但不用擔心加稅問題，價格相對穩定，所以中美貿易戰持續的話，也將會逐漸改變大家的飲食習慣。

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