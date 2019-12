【KTSF】

根據一份最新由Fox News進行的民調顯示,有一半的美國選民支持彈劾特朗普總統,並認為不應該讓他繼續做總統。

Fox News在12月8日至11日期間在全國進行民調,有一半的美國選民支持彈劾特朗普,另有有4%的選民認為應該彈劾,但特朗普可以繼續做總統。

民調中有41%的選民反對彈劾總統。

國會本星期會討論特朗普在烏克蘭事件上有否濫用職權,以扣起軍事援助為手段,逼使烏克蘭總統調查拜登父子,以及妨礙國會調查。

而特朗普已經多次強調,他自己在此事上並沒有做錯任何事。

