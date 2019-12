【KTSF】

舊金山Potrero Hill週六晚發生刀傷血案,一名婦人死亡,另一名女子涉嫌與案件有關被捕。

當局於晚上11時左右接獲舉報,地點在Kansas街1400號,35歲婦人Latanette McDaniel被利刀刺傷,送院搶救後不治,她並沒有常居住址。

25歲女子Vernisha Mandigo涉嫌與案件有關,已被警方拘捕,案件詳情有待警方尚未公布。

