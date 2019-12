【KTSF】

舊金山日落區Noriega街光天化日下,有匪徒搶劫長者。

上週四早上10點幾,在Noriega街夾34 Avenue,一個賊人從後面撞向72歲亞裔女長者,搶去她的手機,然後向Ortega街逃走。

警方表示,賊人是一名年輕的拉美裔男人,女事主沒有受傷。

