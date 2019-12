聖荷西兩歲女童被父親擄走 母親被刺傷危殆

【KTSF】

週一早上南灣聖荷西警方發出Amber Alert,一名女童懷疑被父親擄走,呼籲民眾提供線索。

Amber Alert在週一凌晨2點17分發出,警方表示,該名兩歲的女童最後一次被見到是在週日晚10點,是和她24歲的父親Victor Magana一起。

根據描述,該名2歲女童約3呎高,體重約30磅,棕色頭髮和眼睛。

疑犯Magana約5呎4吋高,棕色頭髮和眼睛,他們最後被見到是在一輛2007年的Hyundai SantaFe汽車,車牌號碼為7XJX025。

警方表示,Magana擄走女兒前,涉嫌刺傷他的前女友,也就是女童的母親,傷者被送院治療,有生命危險。

警方呼籲民眾如有線索,馬上撥打911報警。

