【KTSF】

中半島San Bruno市警方上週四晚在市內做例行交通巡查時,在一名華裔女子的車上找到大麻,並將她拘捕。

被捕女子是47歲San Bruno居民Queenie Qi。

警方表示,上週四晚約10時,在El Camino Real近Jenevein街時截停Qi所駕駛的汽車做例行巡查。

K9警犬Storm在Qi的車上搜出3磅大麻及其他相關物品,警方隨即將Qi拘捕,指她涉嫌運送及銷售大麻。

任何有案件資料的人士,請致電(650)616-7100與警方聯絡。

