中半島Hillsborough富家女Tiffany Li此前涉嫌謀殺其女兒父親一案又有新進展,原本要作為污點證人的Olivier Adella,上週四法庭已經決定放棄以謀殺罪起訴他。

Adella原本作為嫌犯之一被警方拘捕,後來他同意作為污點證人,指認Li和她的前男友Kaveh Bayat,但由於Adella私下聯絡了一名辯方證人,於是無法作為污點證人出庭,上週四法庭決定撤銷對他的謀殺罪起訴,並將在1月10號將他釋放出獄。

Li和Bayat曾涉嫌在2016年謀殺Li孩子的父親Keith Green,而Olivier Adella則涉嫌幫助他們棄置屍體,法庭已經在上個月裁定Li無罪釋放,而Bayat的控罪則因為陪審團無法達成共識而流審。

