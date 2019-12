【有線新聞】

新西蘭懷特島火山噴發慘劇發生一星期,全國默哀一分鐘。

總理阿德恩週一下午2時11分,即一週前懷特島火山噴發一刻,率領內閣成員為死難者默哀一分鐘,她在社交網站感謝救援人員的付出。

在奧克蘭一間超市,職員也暫停工作,與顧客一起默哀;一批死難者家屬則乘船到懷特島火山對開悼念。

這座火山在上週一噴發,造成16人死亡,兩名當地導遊仍然失蹤,當局稱調查工作可能需時一年,同時撥出500萬新西蘭元支援受影響企業。

