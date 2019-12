Kaiser醫院健康醫護人員發動5天罷工

【KTSF】

Kaiser醫院加州地區約4000名精神健康醫護人員週一開始發動罷工,灣區部分Kaiser醫院也受到影響。

全國醫護人員工會表示,精神健康醫療系統的不健全,導致病人需要等待幾個月才能見到醫生,而治療師的工作量也超負荷,因此這個星期發起罷工,從週一開始每日早上6點到下午2點,於不同的Kaiser醫院進行罷工示威。

在灣區,工會週一首先在舊金山、Santa Clara和Cupertino的Kaiser醫院進行罷工示威,之後就輪到灣區其他的Kaiser醫院。

工會上週五發聲明指,Kaiser的醫護人員已經在沒有合約下工作超過一年,並指Kaiser非法要求臨床醫生撤銷不公平勞工投訴作為協議的一部分。

Kaiser醫院指,一直和一名外聘的中立協調員幫助雙方達成協議,醫院在罷工期間仍然開放,並提供緊急醫療服務,其他非緊急醫療預約,可能將重新安排預約。

