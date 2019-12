【有線新聞】

香港《癲狗日報》證實一名記者星期日在旺角採訪期間,被警員噴胡椒噴劑及用警棍打,之後被警方拘捕,《癲狗日報》譴責警方的行為。

星期日晚上約11時,警方在旺角驅散行動時,防暴警察在山東街叫行人路的記者回到行人路、雙方口角,警察向記者噴胡椒噴劑,將他推向牆邊,用警棍打背部。

《癲狗日報》在Facebook指,攝影記者當時在山東街及砵蘭街交界進行正常採訪,遭警員粗暴推撞,用警棍毆打,記者被捕,仍了解他涉及甚麼罪行,又指早前《癲狗日報》已有多名記者被捕,對這種非理性的野蠻行為,予以最強烈譴責。

