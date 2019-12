【有線新聞】

香港警方週日在多區衝突共拘捕31人,超過一半是學生,令累計拘捕人數超過6,100人,對於目前檢控率不足兩成,警方解釋案件比較複雜,需要時間搜證,否認查得太慢。

週日的衝突,警方在旺角發射了27發催淚彈和2發橡膠子彈,共拘捕31人,當中超過一半是學生,涉嫌非法集結、刑事毀壞,藏有攻擊性武器等。

其中在新城市廣場,有幾名蒙面黑衣人將兩人按在地上,多次向人群揮動伸縮棍,警方證實是便衣警員,指當時要阻止有人由高處投擲物品。

同一日在沙田沙角邨後樓梯掛著的這枝槍,警方就指是氣槍,不屬於警方。

反修例風波觸發的衝突由6月9日至今,一共有6,105人被捕,當中978人被檢控,檢控率不足兩成,警方指這些案件都比較複雜,需要時間搜證,亦要徵詢律政司意見,不認同查得太慢。

