有香港人經港珠澳大橋去澳門時被公安扣查、下落不明,香港警方指事主家屬再到警署報案,現時列作”失蹤人口”跟進。

中國內地因應澳門回歸活動的保安,在港珠澳大橋設立安檢站,有港人指他爸爸週五下午經大橋去澳門,在東人工島被內地公安扣查,之後失去聯絡。

事主的兒子表示,爸爸在香港有出境記錄,但他去過珠海市公安局了解,內地無他父親的入境記錄,澳門同樣無相關記錄。

他早前到青衣警署報案,警方前一日回覆,指向報案人解釋處理方法後,對方指會自行了解情況,要求警方備案。

警方指報案人週一凌晨再到屯門警署,就案件提供進一步資料,案件列作失蹤人口,由新界北總區失蹤人口調查組跟進。

