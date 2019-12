【KTSF】

南灣Gilroy及舊金山週六分別舉行槍枝回購活動,警方講明不會詢問任何有關槍枝的問題,兩個城市一共收集到近900支槍枝。

在Gilroy,大批民眾排著隊將槍枝賣回給警方,這次的槍枝回購活動是Santa Clara縣南部近十年來第一次,4個月前,Gilroy大蒜節發生大型槍擊案,造成4人死亡。

每一把手槍及步槍,地檢處會支付100元回購,而攻擊性武器,每把是200元,主辦方週六一共收到近500枝槍械,支付大約47,000元。

在舊金山,週六同樣有另一場槍枝回購活動,一共收到約300枝槍,並派發過百個槍鎖”Gun Locks”。

