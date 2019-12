【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區一對作家夫婦早前透露,有意用2016年鬼船貨倉大火作為主題,創作一部電視劇,不過消息一出後,引來很多死者家屬的不滿,最終該對作家宣布取消計劃。

該對來自東灣柏克萊的作家夫婦,早前向紐約時報透露,他們正籌備一部關於奧克蘭(屋崙)鬼船大火的電視劇。

消息一出後,夫婦收到很多死者家屬的意見,希望他們重新考慮是否製作這部電視劇,因為現階段他們仍未能放下這場悲劇。

上星期,作家夫婦仍在網上留言指,電視劇應該繼續進行,他們會小心處理,並顧及家人的感受。

不過幾天後,作家夫婦發聲明指,家屬的心聲令他們心碎,因此決定取消原定製作成電視劇的計劃。

奧克蘭鬼船貨倉大火2016年發生,最終奪去36條人命。

