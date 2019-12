【KTSF】

蟹季週日開鑼,今年螃蟹的價格預計會是怎樣呢?

經過一個月的延遲,商業捕蟹季節週日終於開始,大批漁船紛紛出海。

預計今年的批發價格可能在每磅3元左右,每一隻捕獲的螃蟹,須為公蟹且至少6.5寸,商業捕蟹季每年為加州帶來4,000至9,500萬產值。

由於今年發現Point Reyes和Half Moon Bay附近鯨魚活動頻繁,為避免捕蟹工具傷害鯨魚,加州漁業野生部推遲了原定11月開始的蟹季。

而加州北部漁業管理區域Humboldt Bay附近的商業捕蟹季,則會再延遲至今年的12月31日。

