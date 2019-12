【KTSF】

灣區捷運(BART)車票在新年即將加價,由元旦開始每程加5.4%。

以短途車為例,由柏克萊市中心站去到奧克蘭(屋崙)19街站,車票將會加一毫子。

長途車方面,由舊金山Montgomery街站去東灣Antioch總站,車票將會加四毫。

當局由2003年起每隔一年加一次價去應對通脹。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。