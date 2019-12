影評：《爆炸新聞》揭發華麗Fox News 機構背後的惡毒環境

https://youtu.be/Nmhf5M2-m6I

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

聲稱是新聞機構的Fox News,在幾年前爆出性騷擾醜聞。這段離奇的現代故事被搬上大螢幕 。

年輕貌美的Kayla,在Fox News 新聞機構開始工作。她的家人是Fox News 的電視迷。她也因此想靠著自己傳統思想出身助長野心,而走出一條門路。

早晨新聞主持人Gretchen,則因為受不了長期的性騷擾,而計畫對公司提出訴訟,矛頭瞄準公司總裁Roger Ailes。

新聞主播Megyn Kelly,則在2016年共和黨總統初選期間,和之後勝選的特朗普在眾目睽睽下開始一段糾紛。

這三個金髮女郎帶觀眾走入外表看來維守傳統價值觀的Fox News 背後的醜陋,對女性渺視與不敬,甚至性騷擾和性侵犯。

電影片名Bombshell 指的是這些外貌出眾的女性,但是也用來形容天大的震驚。故事從真人事跡改編,Gretchen 和Megyn 都是美國家喻戶曉的電視紅人。而Gretchen 當時對公司提出的訴訟,也正好是#metoo 事件的開頭。今天這個讓職業婦女抬頭反對性騷擾的運動走入高峰,這部影片再合時宜不過。

拍慣喜劇的導演Jay Roach ,近來將焦點轉到政治劇情片。影片帶有輕鬆但穩健的節奏。而劇情環繞在這幾位女性身上,電影人有沒有考慮過是否由女導演來拍攝會更加適合?Jay Roach 回答說:“同樣是電影監製的演員Charlize Theron 和我說,這故事需要男女雙方一起來說。尤其是電影中總裁要女職員證明她們效忠,濫用權力的方式,這是一個女性難以反抗的。但男性也應該討論為何會發生這樣的事情,因為即使我們沒有侵犯這些女性的舉動,但要是我們知道卻沒有採取任何行動制止事情發生的話,我們也同樣是這類有規律問題的一部分。”

演這兩位女主播的女星Nicole Kidman 和Charlize Theron,將她們的外表神態精準掌握。而飾演總裁的John Lithgow 更是將這個猥褻人物展露。電影整體上對新聞製作環境的拍攝可圈可點,而電影在戲劇、 喜劇、 和恐怖成分之間站穩。事實上這類具有毒性的工作環境,也不單單在電視新聞界出現。在美國社會的不同環境和許多人以不同形式會經歷的,或許能要今天的我們更加關注周遭環境對一些人的不平,畢竟女性也不是唯一受到歧視的人。

《爆炸新聞 Bombshell》要觀眾對女性面對的工作環境,進行思考。滿分五分中得四分半,不該錯過。

電影網頁:https://bombshell.movie/

“Bombshell” uncovers the toxicity within the polished Fox News empire.

“Screening Room” reviews “Bombshell”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://bombshell.movie/