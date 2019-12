最新報告指東灣南灣遭受地震破壞風險更高

【KTSF】

美國地質研究所(USGS)週四公佈最新地震危險圖,顯示東灣和南灣的聖荷西,遭受地震破壞的風險更高,有灣區居民對此則表示擔心。

週所周知,灣區的Hayward斷層是加州最危險的斷層之一,而早前專家也預測,灣區未來會有大地震。

USGS週四公佈的地震危險圖,顯示未來100年,灣區發生破壞性地震機率最少有75%,地質學家非常關注東灣的Concord、Walnut Cree,k以及南灣的聖荷西,尤其是東灣。

USGS將東灣地震危害程度,比5年前提高了25%,原因是該區位於一個沉積盆地,會放大地震放出的強大而緩慢的地震波,區域中的長橋樑和高層建築尤其危險。

當局表示,現時建築標準並沒有將最新的預測包含在內,但會為未來新的建築標準提供基礎,並呼籲灣區民眾為下一次大地震提前做好準備。

