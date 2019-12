美中達首階段貿易協議 何時簽署仍有待協商

【KTSF 張麗月報導】

美中兩國官員原則上達成初步的第一階段貿易協議,當中包括暫停實施原定本星期日對入口中國貨品徵收的新關稅,至於何時正式簽署這份協議,仍然有待雙方協商。

美中雙方原則上達成有限度的所謂第一階段貿易協議,當中包括美方暫停本星期日實施對1,600億美元入口中國貨品徵收15%關稅,甚至明年都可能不會加關稅,另外美方也降低部份現有的關稅率,以換取中方購買大量美國農產品。

特朗普總統是在週四與多名經濟及貿易顧問開完會後,原則上也同意這份第一階段貿易協議,他形容今次是非常大的交易。

特朗普指,中方同意作出許多結構性改革,以及大量購買美國的農產品、能源和製造產品等,而現時對己徵收25%關稅的部份貨品仍會照舊徵稅,餘下大部份中國貨的關稅將會是7.5%。

特朗普說:”這是重大交易,將保持向大部份2,500億商品徵25%關稅,我們將把它用於未來第二階段的談判,對此我們同意,它們被用於第二階段交易的談判桌上,他們想立即開始,對此我沒問題。”

特朗普又說,現時立即開始談判第二階段協議,而不是等到明年大選後去做,特朗普曾經否認他已經簽署這份協議,又指華爾街日報報導有關中國關稅協議的消息,完全是錯誤和假新聞。

中方回應方面,中國商務部副部長王受文在記者會上說,這份協議整體上符合中國深化改革開放的大方向,以及自身推動經濟高質量發展的需要。

王受文說:”協議的文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決,最終條款共九個章節,與此同時,雙方還達成一致,美方將履行分階段取消對華產品加征關稅的相關承諾,實現加征關稅由升到降的轉變。”

王受文又透露,下一步雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等程序,然後雙方再討論何時正式簽署這份協議的具體安排細節。

美中貿易談判有進展,利好華爾街股市週五繼續造好,主要指數都微升。

