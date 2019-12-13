美中達首階段貿易協議 何時簽署仍有待協商

【KTSF 張麗月報導】

美中兩國官員原則上達成初步的第一階段貿易協議，當中包括暫停實施原定本星期日對入口中國貨品徵收的新關稅，至於何時正式簽署這份協議，仍然有待雙方協商。

美中雙方原則上達成有限度的所謂第一階段貿易協議，當中包括美方暫停本星期日實施對1,600億美元入口中國貨品徵收15%關稅，甚至明年都可能不會加關稅，另外美方也降低部份現有的關稅率，以換取中方購買大量美國農產品。

特朗普總統是在週四與多名經濟及貿易顧問開完會後，原則上也同意這份第一階段貿易協議，他形容今次是非常大的交易。

特朗普指，中方同意作出許多結構性改革，以及大量購買美國的農產品、能源和製造產品等，而現時對己徵收25%關稅的部份貨品仍會照舊徵稅，餘下大部份中國貨的關稅將會是7.5%。

特朗普說：”這是重大交易，將保持向大部份2,500億商品徵25%關稅，我們將把它用於未來第二階段的談判，對此我們同意，它們被用於第二階段交易的談判桌上，他們想立即開始，對此我沒問題。”

特朗普又說，現時立即開始談判第二階段協議，而不是等到明年大選後去做，特朗普曾經否認他已經簽署這份協議，又指華爾街日報報導有關中國關稅協議的消息，完全是錯誤和假新聞。

中方回應方面，中國商務部副部長王受文在記者會上說，這份協議整體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的需要。

王受文說：”協議的文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決，最終條款共九個章節，與此同時，雙方還達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加征關稅的相關承諾，實現加征關稅由升到降的轉變。”

王受文又透露，下一步雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等程序，然後雙方再討論何時正式簽署這份協議的具體安排細節。

美中貿易談判有進展，利好華爾街股市週五繼續造好，主要指數都微升。

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