英國大選保守黨成大贏家 工黨黨魁暗示會辭職

【有線新聞】

英國大選完成最後一席點票,這席由保守黨奪得,所有結果塵埃落定,下議院650個議席中,保守黨共奪得365席,比選前增加47席,成大贏家。

最大在野黨工黨則面臨84年來最大選舉挫敗,黨魁科爾賓承認大選結果令人失望,暗示將會辭任黨魁。

工黨黨魁科爾賓保得住自己所屬位於倫敦伊斯靈頓選區的議席,但他領導的工黨慘遇滑鐵盧,喪失數十席,多個落選的黨員要求他即時下台,批評他的領導失去勞工階層支持。

科爾賓承認大選結果令人失望,宣布在下屆大選時不會再由他領導工黨,又表示會與黨友商討,確保現在開始反省選舉結果及工黨未來的政策。

工黨在英格蘭北部、中部及威爾士這三個在2016年公投中支持脫歐的地區流失議席。科爾賓歸咎工黨慘敗源於脫歐議題,導致國內兩極化,凌駕正常政治討論。

雖然工黨失利,但科爾賓指在競選期間提出希望和團結主張,糾正國內存在不公義、不平等的問題。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。