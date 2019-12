特朗普稱美中達首階段貿易協議 取消週日徵新關稅

【KTSF】

特朗普總統週五表示,美方已與中國達成首階段貿易協議,美方將會取消原定週日對中國貨實施的新一輪關稅。

根據協議,美方將取消原定週日對總值1,600億美元中國貨加徵關稅,同時會削減目前1,120億美國中國貨的關稅稅率,由15%減至7.5%。

特朗普稱,中方已同意”大量”採購美國農產品和貨品,但沒有披露細節。

歐美多個媒體稍早都報道,中美貿易談判有突破性的進展,兩國達成首階段貿易協議的條款。

彭博報道指,特朗普在聽取官員匯報後已同意協議內容,協議包括推遲原定星期日實施的對華新一輪關稅。

路透亦引述消息人士指,除了美國同意推遲對中國的新一輪關稅外,美國亦同意削減部分對中國貨加徵的關稅,換取中國同意,在明年採購500億美元的美國農產品。

《華爾街日報》引述消息人士指,特朗普週四與主要貿易、財金官員開會,聽取官員講述中美貿易首階段協議大綱,可望在週五,由美國貿易代表萊特希澤以及中國駐美大使崔天凱,簽署協議的大綱。

報道引述特朗普的顧問白邦瑞透露,協議要求中國,明年採購價值500億美元的美國農產品,以及能源及其他產品,美國就會削減之前對中國貨加徵的關稅。

報道指出,現時向大約3,600億美元中國貨加徵的關稅稅率,亦會削減大約一半,原定在星期日對華的關稅行動亦會取消。

一旦中國沒有履行採購承諾,對華關稅便會還原。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press, i-CABLE contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。