特朗普稱美中達首階段貿易協議 取消週日徵新關稅

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特朗普總統週五表示，美方已與中國達成首階段貿易協議，美方將會取消原定週日對中國貨實施的新一輪關稅。

根據協議，美方將取消原定週日對總值1,600億美元中國貨加徵關稅，同時會削減目前1,120億美國中國貨的關稅稅率，由15%減至7.5%。

特朗普稱，中方已同意”大量”採購美國農產品和貨品，但沒有披露細節。

歐美多個媒體稍早都報道，中美貿易談判有突破性的進展，兩國達成首階段貿易協議的條款。

彭博報道指，特朗普在聽取官員匯報後已同意協議內容，協議包括推遲原定星期日實施的對華新一輪關稅。

路透亦引述消息人士指，除了美國同意推遲對中國的新一輪關稅外，美國亦同意削減部分對中國貨加徵的關稅，換取中國同意，在明年採購500億美元的美國農產品。

《華爾街日報》引述消息人士指，特朗普週四與主要貿易、財金官員開會，聽取官員講述中美貿易首階段協議大綱，可望在週五，由美國貿易代表萊特希澤以及中國駐美大使崔天凱，簽署協議的大綱。

報道引述特朗普的顧問白邦瑞透露，協議要求中國，明年採購價值500億美元的美國農產品，以及能源及其他產品，美國就會削減之前對中國貨加徵的關稅。

報道指出，現時向大約3,600億美元中國貨加徵的關稅稅率，亦會削減大約一半，原定在星期日對華的關稅行動亦會取消。

一旦中國沒有履行採購承諾，對華關稅便會還原。

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