舊金山日落區華裔住戶被偷走郵包 過程被拍下（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

本台早前報道過,舊金山灣區是全國郵包盜竊案最嚴重的地區,每1,000人平均發生24.2宗,在舊金山日落區,週三又再發生郵包盜竊案,賊人犯案過程全程被拍下。

由錄像可見,一名白人男子走近,先後將兩個放在門前的包裹施施然拿走,並放入準備好的環保袋中。

居住在日落區的陳女士說:”我相信他是早有預謀,可能是他最近的日常工作之一,他可能沿著社區每一條街到處走,然後看哪一家門口有包裹,就順手拿走了。”

住在日落區Parkside社區的陳女士週三早上期待著Amazon將兩個包裹送到,裝有Ring門鈴警報系統,陳女士當時不在家,她在早上約10時半收到包裹已經送到的通知,不過當她回家後,發現包裹不翼而飛,查看錄像,才發現兩個包裹被賊人偷走。

陳女士指,Amazon送貨員為了安全起見,將其中一個包裹藏在門前的草叢後,不過仍阻止不到賊人的行為。

陳女士說:”其實也有點害怕,因為其實我們覺得,我們住在一個治安很好的環境,原來不知道,有人生活在你的四周,然後虎視眈眈,因為他可以跑到你家前面來偷東西,那你會不會知道那一天,他會跑進你家偷東西。”

陳女士指,包裹中的不是貴重財物,Amazon亦已經全數退款,但發生這樣的事,的確對社區治安有擔憂,她亦會向警方報案。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。