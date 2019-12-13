舊金山日落區華裔住戶被偷走郵包 過程被拍下（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

本台早前報道過，舊金山灣區是全國郵包盜竊案最嚴重的地區，每1,000人平均發生24.2宗，在舊金山日落區，週三又再發生郵包盜竊案，賊人犯案過程全程被拍下。

由錄像可見，一名白人男子走近，先後將兩個放在門前的包裹施施然拿走，並放入準備好的環保袋中。

居住在日落區的陳女士說：”我相信他是早有預謀，可能是他最近的日常工作之一，他可能沿著社區每一條街到處走，然後看哪一家門口有包裹，就順手拿走了。”

住在日落區Parkside社區的陳女士週三早上期待著Amazon將兩個包裹送到，裝有Ring門鈴警報系統，陳女士當時不在家，她在早上約10時半收到包裹已經送到的通知，不過當她回家後，發現包裹不翼而飛，查看錄像，才發現兩個包裹被賊人偷走。

陳女士指，Amazon送貨員為了安全起見，將其中一個包裹藏在門前的草叢後，不過仍阻止不到賊人的行為。

陳女士說：”其實也有點害怕，因為其實我們覺得，我們住在一個治安很好的環境，原來不知道，有人生活在你的四周，然後虎視眈眈，因為他可以跑到你家前面來偷東西，那你會不會知道那一天，他會跑進你家偷東西。”

陳女士指，包裹中的不是貴重財物，Amazon亦已經全數退款，但發生這樣的事，的確對社區治安有擔憂，她亦會向警方報案。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。