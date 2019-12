舊金山執法部門破獲盜竊集團 檢獲逾200萬元贓物（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

聯邦政府連同加州多個執法部門採取聯合行動,在灣區破獲多個用來儲存盜竊贓物的地點,檢獲的物品總值超過兩百萬元,當中大部分贓物在舊金山失竊。

這些都是撿獲的贓物,包括名牌手袋、相機、手機及手提電腦等。

這個名為”Operation Focus Lens”的行動,聯合聯邦及地方政府動員全州過百名警員,搜查灣區約30個地點,檢獲超過250萬元的賊贓。

舊金山警察局局長Bill Scott說:”我們有來自不同地方的遊客,令我受不了的是,遊客來訪我們的城市,然後成為受害人,財物失竊 護照、現金、手機存有所有回憶、結婚戒指,事情不斷重複發生,真的令人心碎。”

警方在行動中,破獲了一個專門收集電子產品,再將零件分拆出售的地方。

此外,警方亦破獲一個貨倉,找到約值75萬元從店鋪中盜取的衣物。

舊金山臨時地檢官樂素詩(Suzy Loftus)指出,美國郵政局的調查員是破案的關鍵,因為他們留意到有很多包裹從這些地址送出到外州,但這些地方並不是商鋪。

樂素詩說:”汽車爆竊、入屋行劫,犯這些案件的推動力是,匪徒能快速將贓物轉化為金錢,這正是這些收贓物的中介所做的事,助長舊金山所見的財物盜竊案。”

地檢處由始至終都沒有透露行動中有沒有拘捕任何人,只說要大家密切留意案件的最新發展,週四的記者會目的在於希望公眾幫忙,將這些贓物物歸原主。

地檢處表示,這些贓物來自汽車盜竊案、入屋行劫案、街頭搶劫,以及店鋪盜竊等,再賣給所謂”接貨”的中介,由於案件的調查仍在進行當中,相信最終會將在前線犯案的匪徒連根拔起。

樂素詩說:”未來將會破獲更大型的犯罪集團,這些集團有多種運作模式,查到最底層將會找出那些爆竊車輛,或者直接到Macy’s盜竊的人。”

過往曾經有電子產品被盜的受害人,如知道產品的機身識別碼,可以致電(628)652-4343與當局聯絡,嘗試找回失竊的財物。

