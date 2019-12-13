舊金山執法部門破獲盜竊集團 檢獲逾200萬元贓物（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

聯邦政府連同加州多個執法部門採取聯合行動，在灣區破獲多個用來儲存盜竊贓物的地點，檢獲的物品總值超過兩百萬元，當中大部分贓物在舊金山失竊。

這些都是撿獲的贓物，包括名牌手袋、相機、手機及手提電腦等。

這個名為”Operation Focus Lens”的行動，聯合聯邦及地方政府動員全州過百名警員，搜查灣區約30個地點，檢獲超過250萬元的賊贓。

舊金山警察局局長Bill Scott說：”我們有來自不同地方的遊客，令我受不了的是，遊客來訪我們的城市，然後成為受害人，財物失竊 護照、現金、手機存有所有回憶、結婚戒指，事情不斷重複發生，真的令人心碎。”

警方在行動中，破獲了一個專門收集電子產品，再將零件分拆出售的地方。

此外，警方亦破獲一個貨倉，找到約值75萬元從店鋪中盜取的衣物。

舊金山臨時地檢官樂素詩（Suzy Loftus）指出，美國郵政局的調查員是破案的關鍵，因為他們留意到有很多包裹從這些地址送出到外州，但這些地方並不是商鋪。

樂素詩說：”汽車爆竊、入屋行劫，犯這些案件的推動力是，匪徒能快速將贓物轉化為金錢，這正是這些收贓物的中介所做的事，助長舊金山所見的財物盜竊案。”

地檢處由始至終都沒有透露行動中有沒有拘捕任何人，只說要大家密切留意案件的最新發展，週四的記者會目的在於希望公眾幫忙，將這些贓物物歸原主。

地檢處表示，這些贓物來自汽車盜竊案、入屋行劫案、街頭搶劫，以及店鋪盜竊等，再賣給所謂”接貨”的中介，由於案件的調查仍在進行當中，相信最終會將在前線犯案的匪徒連根拔起。

樂素詩說：”未來將會破獲更大型的犯罪集團，這些集團有多種運作模式，查到最底層將會找出那些爆竊車輛，或者直接到Macy’s盜竊的人。”

過往曾經有電子產品被盜的受害人，如知道產品的機身識別碼，可以致電(628)652-4343與當局聯絡，嘗試找回失竊的財物。

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