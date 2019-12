【有線新聞】

新西蘭懷特島火山噴發,軍方派員登島,尋回6具遺體。

有死者家屬在搜索行動前,在碼頭舉行儀式,祈求行動順利。

雖然火山仍然有再噴發風險,新西蘭軍方當地週五派出8人小隊坐直升機登島,是週一火山爆發以來首次,數小時後,成功尋回早前於上空偵測到的6具遺體,但就未有透露6人的國籍和身份。

至於其餘兩名遇難者的遺體,由於未清楚位置,未知何時會再登島搜索。

